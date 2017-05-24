Еще одно полезное свойство шоколада выявили ученые

22:59, 24 мая 2017, ПАИ

Употребление шоколада в умеренных объемах снижает риск такого сердечного заболевания, как мерцательная аритмия, пришла к выводу группа ученых из Дании, США и Канады. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на журнал Heart.

Медики обратились к данным опроса по диетическому питанию, проведенному несколько лет назад, в котором приняли участие более 55 тыс. датчан. Респондентов, в частности, просили ответить на вопрос, сколько шоколада они регулярно потребляют.

Ученые сопоставили истории болезней участвовавших в эксперименте с данными опроса. Результаты показали, что умеренное потребление шоколада, как молочного, так и темного, при прочих равных снижает вероятность развития мерцательной аритмии, которой страдают миллионы людей по всему миру.

Исследователи выяснили, что у мужчин, которые съедают еженедельно 2–3 порции шоколада по 30 г, риск заболевания снижается на 23%, а у женщин, которые едят регулярно 30 г шоколада раз в неделю, — на 21%.

Однако чрезмерное и слишком частое употребление шоколада, особенно с низким содержанием какао, может негативно сказаться на здоровье и иметь обратный эффект, предупреждают ученые.