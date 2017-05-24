Путин посоветовал россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Россияне добиваются высоких наград и признания, благодаря вере в себя. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, завершая традиционную церемонию вручения государственных наград в Кремле. Ордена, медали, почетные звания глава государства вручил нескольким десяткам ученых, парламентариев, спортсменов, деятелей культуры.
«Наш знаменитый тренер (Татьяна Тарасова) выступая, сказала: «Верьте в нас, и мы победим!». Мы верим в себя и побеждаем. Так может сказать любой из сегодняшних награжденных», - уверен глава государства. Он поблагодарил выдающихся россиян за «замечательный пример», который они подают соотечественникам.