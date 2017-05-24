Почти половина россиян не собирается уезжать в отпуск этим летом

23:03, 24 мая 2017, ПАИ

Менее половины россиян (47%) заявило о том, что проведет предстоящее лето дома и не отправится куда-либо на отдых, следует из итогов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Главной причиной такого решения респонденты в 44% случаев называют нехватку средств, 17% — отсутствие отпуска на работе, 12% — различные семейные обстоятельства. Вторым по популярности направлением для летнего отдыха после дома стали дачи, где собираются провести отпуск 29% опрошенных. 12% респондентов поедут в другие города России, 11% — на Черноморское побережье Кавказа, 10% — в Крым.

Также социологи выяснили, куда бы отправились россияне этим летом, будь у них на то свободные время и деньги. Относительное большинство (37%) опрошенных выбрали Крым, 31% — Черноморское побережье Кавказа, 22% — заграницу, 17% — другой российский город. Средний чек летней поездки среднестатистического россиянина составил 39 806 рублей, что сразу на 18% больше, чем годом ранее. В 2016 году средняя цена планируемого отдыха составила 33 653 рубля.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1,8 тысячи граждан России 14–16 мая 2017 года.