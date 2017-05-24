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Общество

В Госдуме предложили штрафовать людей за шум ночью

В Госдуму внесен законопроект об установлении административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. Проект федерального закона предложили представители фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Владимир Сысоев, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Нилова.

В пояснительной записке сказано, что ночное время будет установлено с 22.00 до 6.00. При этом шумные ремонтные работы нельзя будет проводить с 22.00 до 7.00 и в выходные и праздники. Штраф за нарушение закона составит от 1 до 100 тысяч рублей.

«Законопроектом предлагается ввести в КоАП новую статью, в которой устанавливается административная ответственность за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время для физических и юридических лиц в виде штрафа», — говорится в пояснительной записке.

В законопроекте отмечено, что нарушением не будут считаться действия, направленные на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, на проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, действий, связанных с совершением религиозных обрядов и церемоний, культурно-массовых мероприятий.

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