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Общество

Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая

28 мая в Пскове состоится Первый Псковский велопарад. Организаторами мероприятия являются активисты велодвижения города Пскова (Велодвижение VeLove, «ВелоПсков», «ПсковВелоДрайв», «Веломаршруты Пскова»), общественное движение «Трезвая Россия», при поддержке молодёжного парламента и администрации города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Мероприятие пройдёт в Университетском сквере Псковского Государственного университета (улица Ленина, дом 2), где участники смогут посетить интерактивные площадки, организованные партнерами мероприятия, сфотографироваться в творческой фотозоне и поиграть на свежем воздухе.

Программа мероприятия:

11:00 - начало сбора участников, регистрация, выдача номеров на велосипеды

11:00 - 12:10 - приветствие участников, посещение интерактивных площадок от партнеров мероприятия, конкурс на лучший рисунок велосипеда на асфальте, зарядка и прочие мероприятия от партнеров

12:15 - построение организованной велосипедной колонны

12:30 - старт Велопарада по центральным улицам города (+14)

13:00 - финиш Велопарада по центральным улицам города (+14)

13:00- 14:00 - конкурс на лучший велосипедный образ

Кроме того, сразу после Велопарада псковичи и гости города смогут принять участие в Велоквесте, начало которого запланировано на 14:30. Участие в велопараде бесплатное. 

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