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Общество

Городская массовая зарядка состоится в Пскове 3 июня

3 июня в 12:00 в Пскове состоится Городская массовая зарядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Мероприятие подготовили общественное молодежное движение «Здоровое поколение», совместно с STREET WORKOUT «Псков», фитнес клубом XPRESS Псков, танцевальным коллективом FRESH, а также при поддержке регионального куратора партийного проекта партии «Единая Россия» по развитию детского спорта Юрия Сорокина.

Кроме того, лучшие инструкторы города проведут для горожан разноплановые занятия. «Мы собираемся открыть новый функциональный комплекс, который дополнит уже установленную WorkOut площадку», - сообщили организаторы.

Подробнее о мероприятии тут.  

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