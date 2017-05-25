День филолога отмечается в России 25 мая

08:03, 25 мая 2017, ПАИ

25 мая в России отмечается День филолога, пишет сalend.ru.

Филология — область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного, языкового и стилистического анализа — историю и сущность духовной культуры данного общества. Полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В связи с этим классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков.

В XVII-XVIII веках филология сложилась как наука, изучающая древнюю культуру (язык, литературу, историю, философию, искусство в их взаимосвязанности). С дифференциацией отдельных наук содержание понятия филологии изменилось: ее стали понимать как совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве. Поэтому современные филологи работают во многих областях истории, лингвистики и литературы, вносят большой вклад в сферу образования и исследований исторических ценностей.