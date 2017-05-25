0
12:09
За колоссальную помощь поблагодарил народных дружинников начальник городского ОГИБДД
11:46
Игорь Калашников о «поборах» в новой школе Пскова: Нам такие факты неизвестны
11:26
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля
08:16
Вознесение Господне празднует православный мир
22:42
Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая
20:45
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
20:21
Небольшие дожди и до +21 градуса тепла обещают псковичам 25 мая
Еще новости
Общество

День филолога отмечается в России 25 мая

25 мая в России отмечается День филолога, пишет сalend.ru.

Филология — область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного, языкового и стилистического анализа — историю и сущность духовной культуры данного общества. Полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В связи с этим классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков. 

В XVII-XVIII веках филология сложилась как наука, изучающая древнюю культуру (язык, литературу, историю, философию, искусство в их взаимосвязанности). С дифференциацией отдельных наук содержание понятия филологии изменилось: ее стали понимать как совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве. Поэтому современные филологи работают во многих областях истории, лингвистики и литературы, вносят большой вклад в сферу образования и исследований исторических ценностей. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

За колоссальную помощь поблагодарил народных дружинников начальник городского ОГИБДД
25 мая 2017
За колоссальную помощь поблагодарил народных дружинников начальник городского ОГИБДД
Игорь Калашников о «поборах» в новой школе Пскова: Нам такие факты неизвестны
25 мая 2017
Игорь Калашников о «поборах» в новой школе Пскова: Нам такие факты неизвестны
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля
25 мая 2017
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля 1
Вознесение Господне празднует православный мир
25 мая 2017
Вознесение Господне празднует православный мир
Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая
24 мая 2017
Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
24 мая 2017
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
Небольшие дожди и до +21 градуса тепла обещают псковичам 25 мая
24 мая 2017
Небольшие дожди и до +21 градуса тепла обещают псковичам 25 мая
Конкурс проектов развития территории одного из заводов стартовал в Пскове
24 мая 2017
Конкурс проектов развития территории одного из заводов стартовал в Пскове

Идет загрузка...