ОМОН будет переведён на контрактную основу

08:06, 25 мая 2017, ПАИ

С 2018 года Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ) запланировала перевести ОМОН на контрактную основу со статусом военнослужащих для улучшения качества их работы. Об этом пишет газета «Известия».

Планируется, что командование ФСВНГ укомплектует контрактниками не менее 30 тыс. должностей. Перевод ОМОНа на контрактный принцип комплектования задуман для повышения их профессионального уровня, а также улучшения ими исполнения обязанностей по поддержанию общественного порядка.

«У нас уже действует собственная Федеральная программа перевода войск на контрактный принцип комплектования. Мы понимаем, что контрактник более качественный боец. Он результативнее выполнит поставленную боевую задачу. Поэтому мы считаем, что в этих подразделениях срочников по определению быть не должно», — рассказал замкомандующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

Он сообщил также, что по согласованию с Генштабом этот план будет реализовываться в рамках программы формирования войск Росгвардии до 2030 года.

Как отмечает издание, сами ОМОНовцы отнеслись к новой форме их службы неоднозначно. Среди плюсов — льготы, в том числе, по ипотеке, а минусы состоят в том, что служащий ОМОНа отныне не сможет сам выбирать место службы, а будет направлен туда, куда прикажет командование.