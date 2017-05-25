Вознесение Господне празднует православный мир

08:16, 25 мая 2017, ПАИ

25 мая, в 40-й день после Пасхи, православные верующие празднуют Вознесение Господне, пишет сalend.ru.

Название праздника отражает суть события — это вознесение на небо Иисуса Христа, завершение его земного служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей священной истории это было время окончания великих подвигов.

В сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус должен был войти в небесный храм своего отца, как спаситель человечества. Победив смерть, как страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в своем лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым, он открыл каждому человеку возможность во всеобщем воскресении вознестись в высшую обитель света. О событии Вознесения рассказывают евангелисты Марк и Лука.