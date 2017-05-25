0
12:52
До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 26 мая
12:09
За колоссальную помощь поблагодарил народных дружинников начальник городского ОГИБДД
11:46
Игорь Калашников о «поборах» в новой школе Пскова: Нам такие факты неизвестны
11:26
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля
08:16
Вознесение Господне празднует православный мир
22:42
Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая
20:45
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
Еще новости
Общество

Вознесение Господне празднует православный мир

25 мая, в 40-й день после Пасхи, православные верующие празднуют Вознесение Господне, пишет сalend.ru.

Название праздника отражает суть события — это вознесение на небо Иисуса Христа, завершение его земного служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей священной истории это было время окончания великих подвигов.  

В сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус должен был войти в небесный храм своего отца, как спаситель человечества. Победив смерть, как страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в своем лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым, он открыл каждому человеку возможность во всеобщем воскресении вознестись в высшую обитель света. О событии Вознесения рассказывают евангелисты Марк и Лука.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 26 мая
25 мая 2017
До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 26 мая
За колоссальную помощь поблагодарил народных дружинников начальник городского ОГИБДД
25 мая 2017
За колоссальную помощь поблагодарил народных дружинников начальник городского ОГИБДД
Игорь Калашников о «поборах» в новой школе Пскова: Нам такие факты неизвестны
25 мая 2017
Игорь Калашников о «поборах» в новой школе Пскова: Нам такие факты неизвестны
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля
25 мая 2017
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля 1
Вознесение Господне празднует православный мир
25 мая 2017
Вознесение Господне празднует православный мир
Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая
24 мая 2017
Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
24 мая 2017
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
Небольшие дожди и до +21 градуса тепла обещают псковичам 25 мая
24 мая 2017
Небольшие дожди и до +21 градуса тепла обещают псковичам 25 мая

Идет загрузка...