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Общество

Главврачам установят предельный возраст пребывания в должности

Главврачам будет установлен предельный возраст пребывания в должности в 65 лет, после чего их планируется переводить на другую работу. Как пишет газета «Известия», такой законопроект рассмотрит комитет по труду Госдумы, причем Правительство уже положительно отозвалось об этой инициативе, предложив распространить ее и на другие государственные предприятия.

«Омоложение управленческих кадров, безусловно, необходимо. Должны быть движение и карьерный рост для молодежи. Иначе медики будут уходить из ФГУПов и МУПов в коммерцию», — заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Предполагается, что главврача или его заместителя, достигшего возраста 65 лет, будут переводить на другую работу, соответствующую квалификации, но решением общего собрания коллектива ему могут продлить срок работы на занимаемой должности до 70 лет.

 

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