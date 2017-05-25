0
12:09
За колоссальную помощь поблагодарил народных дружинников начальник городского ОГИБДД
11:46
Игорь Калашников о «поборах» в новой школе Пскова: Нам такие факты неизвестны
11:26
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля
08:16
Вознесение Господне празднует православный мир
22:42
Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая
20:45
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
20:21
Небольшие дожди и до +21 градуса тепла обещают псковичам 25 мая
Еще новости
Общество

Рябиновка наступила сегодня по народному календарю

25 мая по народному календарю наступил Епифанов день (Рябиновка), пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память Епифания Кипрского — одного из ранних отцов церкви, который прославился неистовым обличением ересей. Епифаний много путешествовал, однако образование его оставляло желать лучшего. Известно, что он крайне отрицательно относился к античной культуре и философии. 

Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки в красных сарафанах и просили ее уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Считалось, что если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть будет яркая заря), то пожаров летом случится много.

Также люди верили, что рябина защищает от сглаза. Ветка рябины, как полагали предки,  помогала заблудившемуся в лесу человеку найти дорогу к дому.

Много поверий было связано и с другим растением, на которое обращали внимание в этот день, — с кувшинкой. Говорили, что если на Епифана на прудах появились листья кувшинки — значит, заморозков больше не будет. Кувшинку на Руси называли «одолень-травой», поскольку она, по мнению крестьян, могла одолевать нечистую силу и недуги, а также обладала приворотными свойствами. А вот белые кувшинки приносить в дом не следовало: это грозило гибелью домашнего скота. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

За колоссальную помощь поблагодарил народных дружинников начальник городского ОГИБДД
25 мая 2017
За колоссальную помощь поблагодарил народных дружинников начальник городского ОГИБДД
Игорь Калашников о «поборах» в новой школе Пскова: Нам такие факты неизвестны
25 мая 2017
Игорь Калашников о «поборах» в новой школе Пскова: Нам такие факты неизвестны
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля
25 мая 2017
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля 1
Вознесение Господне празднует православный мир
25 мая 2017
Вознесение Господне празднует православный мир
Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая
24 мая 2017
Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
24 мая 2017
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
Небольшие дожди и до +21 градуса тепла обещают псковичам 25 мая
24 мая 2017
Небольшие дожди и до +21 градуса тепла обещают псковичам 25 мая
Конкурс проектов развития территории одного из заводов стартовал в Пскове
24 мая 2017
Конкурс проектов развития территории одного из заводов стартовал в Пскове

Идет загрузка...