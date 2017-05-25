Рябиновка наступила сегодня по народному календарю

08:40, 25 мая 2017, ПАИ

25 мая по народному календарю наступил Епифанов день (Рябиновка), пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память Епифания Кипрского — одного из ранних отцов церкви, который прославился неистовым обличением ересей. Епифаний много путешествовал, однако образование его оставляло желать лучшего. Известно, что он крайне отрицательно относился к античной культуре и философии.

Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки в красных сарафанах и просили ее уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Считалось, что если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть будет яркая заря), то пожаров летом случится много.

Также люди верили, что рябина защищает от сглаза. Ветка рябины, как полагали предки, помогала заблудившемуся в лесу человеку найти дорогу к дому.

Много поверий было связано и с другим растением, на которое обращали внимание в этот день, — с кувшинкой. Говорили, что если на Епифана на прудах появились листья кувшинки — значит, заморозков больше не будет. Кувшинку на Руси называли «одолень-травой», поскольку она, по мнению крестьян, могла одолевать нечистую силу и недуги, а также обладала приворотными свойствами. А вот белые кувшинки приносить в дом не следовало: это грозило гибелью домашнего скота.