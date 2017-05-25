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Общество

Продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций согласовало МВД с ФИФА

Продажу пива в пластиковой таре в местах проведения мероприятий Кубка конфедераций 2017 года согласовало МВД РФ с Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вопрос продажи алкоголя также решен. По согласованию с ФИФА будет разрешена продажа пива в пластиковой таре. Пронос любых стеклянных емкостей в места проведения мероприятий Кубка конфедераций - 2017 будет запрещен», - сказали в пресс-службе МВД.

В соответствии с указом президента России решение о запрете реализации алкогольной продукции в дни проведения футбольных матчей возложено на власти субъектов РФ, принимающих Кубок конфедераций - 2017. Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

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