Продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций согласовало МВД с ФИФА

08:48, 25 мая 2017, ПАИ

Продажу пива в пластиковой таре в местах проведения мероприятий Кубка конфедераций 2017 года согласовало МВД РФ с Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вопрос продажи алкоголя также решен. По согласованию с ФИФА будет разрешена продажа пива в пластиковой таре. Пронос любых стеклянных емкостей в места проведения мероприятий Кубка конфедераций - 2017 будет запрещен», - сказали в пресс-службе МВД.

В соответствии с указом президента России решение о запрете реализации алкогольной продукции в дни проведения футбольных матчей возложено на власти субъектов РФ, принимающих Кубок конфедераций - 2017. Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.