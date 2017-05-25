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Общество

Псковский городской молодёжный форум пройдёт 30 мая

30 мая пройдет Псковский городской молодежный форум. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В ходе форума общественники обсудят роль молодежной политики в контексте новых реалий общества и потребностей современной молодежи, а также актуальные вопросы молодежного сектора города.

Проект направлен на формирование у молодежи мотивации на активное участие в жизни общества, через собственную деятельность.

Дискуссия будет проходить по нескольким направлениям: духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи; молодежное добровольчество; молодежные инициативы и инновации; массовый спорт и здоровый образ жизни; развитие туризма.

Участниками форума могут стать общественные молодежные организации, объединения, творческие коллективы. Для этого необходимо связаться с организаторами по адресу электронной почты: ydcforum@mail.ru.

 

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