Псковский городской молодёжный форум пройдёт 30 мая
30 мая пройдет Псковский городской молодежный форум. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
В ходе форума общественники обсудят роль молодежной политики в контексте новых реалий общества и потребностей современной молодежи, а также актуальные вопросы молодежного сектора города.
Проект направлен на формирование у молодежи мотивации на активное участие в жизни общества, через собственную деятельность.
Дискуссия будет проходить по нескольким направлениям: духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи; молодежное добровольчество; молодежные инициативы и инновации; массовый спорт и здоровый образ жизни; развитие туризма.
Участниками форума могут стать общественные молодежные организации, объединения, творческие коллективы. Для этого необходимо связаться с организаторами по адресу электронной почты: ydcforum@mail.ru.