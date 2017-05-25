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Дом сгорел в Псковском районе из-за неправильного использования электроприбора

24 мая в деревне Вешки Псковского района сгорели жилой дом и пристройка. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора.

Кроме того, вчера в деревне Бондарево Себежского района из-за аварийного режима работы электропроводки горела надворная постройка.

В 2:04 25 мая в деревне Горнево Псковского района сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина – занесение постороннего источника огня. Пожарные отстояли два жилых дома. 

 

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