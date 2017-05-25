Экотур для педагогов провела газета «Комсомольская правда. Псков»

09:28, 25 мая 2017, ПАИ

Почти 30 учителей географии, биологии и химии псковских школ отправились в необычный тур вместе с редакцией газеты «Комсомольская правда. Псков». Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в редакции, тур состоялся в рамках акции «Зеленые уроки». Педагоги изучили алгоритм перемещения мусора в городе – от его попадания в контейнеры до изготовления из него тротуарной плитки и водостоков на мусороперарабатывающем комплексе под Псковом.

Директор фирмы «АСПО» Андрей Лукьянов лично провел экскурсию для гостей, показал, какие виды мусора возможно переработать и какую продукцию получить на выходе. Например, даже из самой грязной бумаги делают коробки для яиц, а из пластиковых бутылок – плитку.

Но, пожалуй, одним из важнейших моментов данного экотура стало обсуждение вопросов охраны окружающей среды, организация занятий для учащихся школ Пскова по теме «Экология».

Подробнее об экотуре читайте на сайте «Комсомольской правды».