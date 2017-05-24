Спецодежду и текстиль из Новосокольников будут продавать в Ленинградской области

09:42, 25 мая 2017, ПАИ

В Ленинградском облпотребсоюзе на встрече с руководителями муниципалитетов Ленинградской области Новосокольническое райпо представило свою продукцию.

Как сообщили Псковскому агентству информации представители движения «Своё!», по итогам встречи Новосокольническое райпо получило предложения от ленинградских заказчиков по дальнейшему сотрудничеству. Заведующая Домом быта Новосокольнического райпо Татьяна Пименова рассказала, что многих участников мероприятия привлекли внимание логотипы движения «Своё!», которые были размещены на всей продукции Дома быта.

«Мы произвели хорошее впечатление на этой встрече, нашей продукцией заинтересовались, - отметила она. - На всю выпускаемую продукцию мы наклеиваем логотипы движения «Своё!». В Пушкине обратили на них внимание. И спросили: «А это знак качества»? На что мы единодушно ответили: «Верьте этому знаку, это знак качества! Он обязывает производителей Псковской области выпускать качественную продукцию».

Напомним, что Дом быта, который возглавляет Татьяна Пименова, в 1996 году вошел в состав Новосокольнического райпо Псковского Облпотребсоюза, под эгидой которого работает в настоящее время. Основное предназначение – пошив спецодежды для системы потребительской кооперации Псковщины, изготовление товаров народного потребления: постельное белье, халаты, сорочки, полотенца, скатерти, покрывала, занавески, авточехлы и другое.

В коллективе, по словам Татьяны Пименовой, трудятся высококвалифицированные специалисты с 20-летним стажем работы. Предприятие использует ткани самых лучших российских производителей, поэтому изготавливаемая продукция пользуется спросом на рынке.

Новосокольническое райпо традиционно участвует в сельскохозяйственных выставках, проходящих в Великих Луках. В этом году организация выставила продукцию с размещенными на ней логотипами движения «Своё!».

«Мы гордимся, что мы участники общественного движения «Своё!», - заключила Татьяна Пименова.