0
12:09
За колоссальную помощь поблагодарил народных дружинников начальник городского ОГИБДД
11:46
Игорь Калашников о «поборах» в новой школе Пскова: Нам такие факты неизвестны
11:26
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля
08:16
Вознесение Господне празднует православный мир
22:42
Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая
20:45
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
20:21
Небольшие дожди и до +21 градуса тепла обещают псковичам 25 мая
Еще новости
Общество

Операция «Внимание – дети!» проходит в Псковской области

С 22 мая по 16 июня в Псковской области проходит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Основная цель операции – сокращение числа ДТП с участием несовершеннолетних, а также снижение тяжести последствий при подобных происшествиях.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут с детьми профилактические  беседы по безопасности дорожного движения, конкурсы и викторины. Личный состав Госавтоинспекции Псковской области также ориентирован на повышенное внимание к детям-пешеходам, усиление контроля за соблюдением водителями Правил дорожного движения в зонах пешеходных переходов, а также выполнение требований правил по перевозке детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

За колоссальную помощь поблагодарил народных дружинников начальник городского ОГИБДД
25 мая 2017
За колоссальную помощь поблагодарил народных дружинников начальник городского ОГИБДД
Игорь Калашников о «поборах» в новой школе Пскова: Нам такие факты неизвестны
25 мая 2017
Игорь Калашников о «поборах» в новой школе Пскова: Нам такие факты неизвестны
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля
25 мая 2017
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля 1
Вознесение Господне празднует православный мир
25 мая 2017
Вознесение Господне празднует православный мир
Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая
24 мая 2017
Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
24 мая 2017
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
Небольшие дожди и до +21 градуса тепла обещают псковичам 25 мая
24 мая 2017
Небольшие дожди и до +21 градуса тепла обещают псковичам 25 мая
Конкурс проектов развития территории одного из заводов стартовал в Пскове
24 мая 2017
Конкурс проектов развития территории одного из заводов стартовал в Пскове

Идет загрузка...