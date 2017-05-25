Операция «Внимание – дети!» проходит в Псковской области

09:58, 25 мая 2017, ПАИ

С 22 мая по 16 июня в Псковской области проходит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Основная цель операции – сокращение числа ДТП с участием несовершеннолетних, а также снижение тяжести последствий при подобных происшествиях.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут с детьми профилактические беседы по безопасности дорожного движения, конкурсы и викторины. Личный состав Госавтоинспекции Псковской области также ориентирован на повышенное внимание к детям-пешеходам, усиление контроля за соблюдением водителями Правил дорожного движения в зонах пешеходных переходов, а также выполнение требований правил по перевозке детей.