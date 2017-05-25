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Общество

Ярмарка-продажа абонементов нового сезона псковской филармонии начнется 25 мая

Сегодня, 25 мая, в 18:00 в Большом концертном зале (БКЗ) Псковской областной филармонии начнет работать ярмарка-продажа абонементов нового филармонического сезона. В абонементы нового сезона войдут 15 концертов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Абонемент дает право посещать симфонические концерты филармонии со скидкой. Именно 25 мая можно приобрести абонементы по самой выгодной цене. Скидка на мероприятия будет составлять 50%.

Кроме того, по окончании ярмарки-продажи в 19:00 в большом зале состоится концерт симфонической музыки абонемента № 3 текущего сезона - «Загадка Россини, или Музыкальная кулинария».

Всем, кто приобретает абонементы нового сезона на ярмарке в этот день – вход на концерт бесплатный.

«Также в день работы ярмарки-продажи, в фойе БКЗ будут работать профессиональные консультанты, которые смогут подробно рассказать о предстоящем сезоне, программе, музыкантах и композиторах», - отметили в пресс-службе.

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