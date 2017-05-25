Началась 83-я сессия Псковской городской Думы

10:13, 25 мая 2017, ПАИ

25 мая в Городском культурном центре Пскова началась 83-я сессия Псковской городской Думы пятого созыва, основными вопросами которой будут отчеты органов местного самоуправления о деятельности за год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На сессии присутствуют 22 парламентария. В проект повестки дня включено 17 вопросов, среди которых отчет председателя Контрольно-счетной палаты Пскова по итогам 2016 года, отчет главы администрации города о своей деятельности и деятельности администрации Пскова за 2016 год, отчеты председателей комитетов гордумы и комиссии по депутатской этике.

Кроме того, планируется, что депутаты внесут изменения в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и в условия приватизации муниципального имущества во втором квартале 2017 года, утвердят местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Псков», рассмотрят вопросы об исполнении бюджета города Пскова за первый квартал 2017 года, по кадрам, о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» и Почетной грамотой Псковской городской Думы.

Напомним, сегодня в 14:00 также состоится очередная 84-я сессия ПГД, в повестку дня которой включен один вопрос: об отчете главы муниципального образования «Город Псков» - главы Пскова о результатах деятельности за отчетный период.