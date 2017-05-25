В июне в Пскове изменится расписание движения общественного транспорта

18:10, 25 мая 2017, ПАИ

Движение общественного транспорта по городским маршрутам в Пскове будет изменено с 3 по 13 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В частности, 3 и 10 июня движение автобусов будет организовано в режиме субботнего дня. 4, 11, 12 июня автобусы будут ходить в режиме воскресного дня.

С 3 по 4 июня будет организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «площадь Ленина – Орлецы-2» в период с 9:00 до 15:00 часов. 3 июня с интервалом движения 15 минут, 4 июня с интервалом в 6 - 8 мин. Стоимость проезда – 22 руб. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

Также 3 и 4 июня будет организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище Белый Мох. Рейсы от вокзала – в 10:05, 11:05, 12:20, 13:20. От кладбища – в 12:02, 12:55, 13:55, 15:00. 4 июня будет ходить дополнительный автобус № 9 на кладбище Белый Мох. Отправление от вокзала – в 9:45, 10:45, 12:00, 13:00. Отправление от кладбища - в 10:15, 11:15, 12:30, 13:30.

Автобусы пригородных и междугородних маршрутов с 10 по 11 июня будут двигаться по расписаниям субботы (каникулярные дни). 11 июня будет закрыто движение автобусов по маршрутам № 105 «Псков – Назимово - Хрячева Гора» и № 123 «Псков-Палкино через Бобьяково».

12 июня движение автобусов будет организовано по расписанию воскресенья. 13 июня автобусы будут ходить по расписаниям вторника.

Также 11 июня будет закрыто движение автобусов по маршрутам № 511 «Псков-Хредино», № 515 «Псков-Деменино», № 519 «Псков-Пыталово ч/з Палкино», № 522 «Псков-Навережье».

13 июня по внутриобластным маршрутам автобусы будут ходить по расписанию воскресенья. С 10 по 13 июня движение автобусов на межобластных маршрутах будет осуществляться по расписаниям действующего дня недели. 13 июня - по расписанию вторника.

Кроме того, 4 июня на садоводческие товарищества в связи с праздником Святой Троицы автобусы будут ходить только вечерними рейсами в режиме рабочего дня (маршрут № 163 «Весна-80» - по расписаниям выходного дня) и только по следующим маршрутам:

№ 119 «Черняковицы» с отправлением в 16:30, 18:40, 19:55, 17:45;

№ 132 «Яблонец» – 17:10 , 19:30, 20:45, 18:25;

№ 164 «Пчелка» - 19:20, 17:10, 18:15, 20:30;

№ 138 «Торошинка» – 17:00, 19:10, 20:15, 18:15;

№ 139 «Кебь» - 19:20, 17:00, 18:15, 20:35;

№ 151 «Лопатовские Кресты» с заездом в СТ «Дружба», отправления в 16:30, 19:00, 20:15, 17:50;

№ 137 Филатова Гора (с заездом в СТ Великорецкие) – 16:30, 18:55, 17:50, 20:15;

№ 163 «Весна-80» - 16:50, 18:35, 19:30, 17:50. Заезды в «Сады – Черские», «Ветеран» - по расписаниям воскресенья.

Кроме того, 10 июня движение автобусов на садоводческие товарищества будут организовано по расписанию субботы. 12 июня – по расписанию воскресенья. 11 июня – автобусы на садоводческие товарищества отменены.