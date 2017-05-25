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Экономика

Правительство выделило регионам 6 млрд рублей на покупку скорых и школьных автобусов

Правительство выделит Минпромторгу РФ 6 млрд рублей из резервного фонда на покупку 1 тысячи автомобилей скорой помощи и 1,5 тысячи школьных автобусов для регионов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

«Минпромторгу России из резервного фонда правительства выделяются средства в общем размере 6 млрд рублей на закупку для поставки в субъекты федерации не менее 1 тысячи автомобилей скорой медицинской помощи и около 1,5 тысяч школьных автобусов», - говорится в справке к документу.

Финансирование осуществляется в рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году.

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