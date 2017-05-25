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Общество

Андрей Турчак о великолукском доме на улице Мелиораторов: В таких условиях люди жить в XXI веке не должны

Жительница Великих Лук Виктория Алексеева пришла на приём к губернатору Псковской области Андрею Турчаку с жалобой на бездействие органов местного самоуправления по отбору управляющей компании для дома № 10 по улице Мелиораторов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Андрей Турчак отметил, что «вопрос с  бородой» и предложил, наконец, принять решение. Глава администрации Великих Лук Виктор Каменский уточнил, что управляющая компания для дома уже выбрана. «Она нормальная, вменяемая, проблем и жалоб нет. Работы по благоустройству территории у дома будут проводиться и другие необходимые тоже, в том числе по ускорению капремонта», - пообещал он.

Заместитель губернатора Александр Кузнецов предложил перенести некоторые виды работ на более ранний срок, не дожидаясь 2018-2019 

«Совет дома сформирован?» - поинтересовался губернатор у великолучанки. Она ответила, что совета нет. Андрей Турчак заметил, что пока граждане не научатся самоорганизовываться, ничего не получится. «Вы одна будете биться, как рыба об лед», - сказал он и предложил активной жительнице дома заняться этой работой.

Кроме того, губернатор отметил, что по итогам сегодняшней встречи необходимо провести сход граждан с участием представителей администрации, а также организовать встречу жителей с управляющей компанией. «Нужен совет», - констатировал он и поручил провести встречу председателю Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерию Полупанову и Виктору Каменскому.

Валерий Полупанов отметил, что в доме есть доля собственности администрации Великолукского района - 13 квартир, - поэтому «она должна тоже проявлять иницитиву проведения общего собрания собственников».

В заключение Андрей Турчак поручил Виктору Каменскому взять шефство над домом, провести обход и составит список необходимых работ, определив первоочередные. «В таких условиях люди жить в XXI веке не должны», - подчеркнул губернатор.

 

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