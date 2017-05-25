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Общество

Компенсировать часть платы за аренду жилья терапевту псковской поликлиники поручил губернатор

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил у рассмотреть вопрос компенсации арендной платы жилья в размере 50% участковому терапевту ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Ольге Ивановой. Такое поручение председателю Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорю Потапову глава региона озвучил на приёме граждан 25 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Терапевт обратилась к губернатору по вопросу обеспечения служебным жилым помещением. Являясь уроженкой Печор, она снимает в Пскове квартиру, за аренду которой платит 8 тысяч рублей. Заявительница попросила компенсировать хотя бы часть расходов, пока не решен вопрос со служебным жильем.

Она отметила, что из всех предложенных поликлиникой вариантов жилья ни один не пригоден для проживания.  Всего в собственности учреждения 13 жилых помещений, 6 квартир заселены.

Андрей Турчак поручил Игорю Потапову решить этот вопрос, чтобы удержать молодого специалиста в системе здравоохранения Псковской области.

«Все, мы берем над вами шефство», - заявил глава региона и добавил, что вопрос с компенсацией платы за аренду будет решен, обеспечение специалиста жильем также остается на контроле.

«Вы в надежных руках, моих и Игоря Ивановича», - заверил Андрей Турчак.

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