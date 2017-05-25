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Общество

Контрольно-счетная палата: В 2016 году в Пскове на 46% сократилось число нарушений при исполнении бюджета

В 2016 году в Пскове на 46%, до 13%, сократилось число нарушений при исполнении бюджета. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 83-й сессии Псковской городской Думы, об этом сегодня, 25 мая, сообщил в ходе своего отчета перед депутатами  председатель Контрольно-счётной палаты города Василий Гончар.

По его словам, основная часть нарушений – 42% - это нарушения законодательства сфере закупок. 5% нарушений связаны с неисполнением бюджета.

В 2016 году контрольно-счетной палатой были проведены 77 экспертно-аналитических мероприятий. Проводились еженедельные совещания с главой города, совещания с главой администрации Пскова.

Кроме того состоялись 19 контрольных мероприятий, в том числе 8 - внеплановых. По их итогам направлены 16 представлений. В ходе устранения нарушений законодательства в сфере закупок привлечены к ответственности два должностных лица. За допущенное нарушение законодательства наказано одно должностное лицо.

Как сообщил Василий Гончар, в 2016 году сотрудники контрольно-счетной палаты впервые провели оценку эффективности муниципальных программ.

Палата тесно работала с органами прокуратуры. По итогам направленных туда материалов два должностных лица были привлечены к ответственности.

Василий Гончар поблагодарил главу Пскова Ивана Цецерского и депутатов Псковской городской Думы за активное участие в работе контрольно-счетной палаты. Также он выразил благодарность  сити-менеджеру Пскова Игорю Калашникову и городской администрации. По его словам, «взаимодействие с ними носит постоянный характер, что позволяет оперативно устранять выявленные недостатки».

Председатель бюджетного комитета гордумы Евгений Самуйлов высказал мнение, что в 2016 году контрольная работа в Пскове «была более результативной». «Что касается бюджета, - продолжил он, - если бы мы бюджет меняли раз в квартал и раз в полгода, то можно было бы добиться соответствия программ и бюджета, но бюджет мы меняем часто, и не успевают программы меняться.  Но в прошлом году и так удалось добиться минимального разрыва программ и бюджета».

«Слава Богу, что по докладам контрольно-счётных ревизоров хищений бюджетных средств не выявлено! Это главное в работе контрольно-счётных органов во всех муниципальных образованиях страны», - заявил Иван Цецерский. Он поблагодарил Василия Гончара и  его сотрудников за работу.

В итоге депутаты утвердили отчет палаты.

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