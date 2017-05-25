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Общество

Дорогу от Адвориц до Шахниц отремонтируют в Псковском районе

Дорогу от Адвориц до Детятино и Шахниц отремонтируют в Псковском районе. С соответствующией просьбой на приём к губернатору Псковской области Андрею Турчак пришла Юлия Суворова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Псковичка рассказала, что с Рижской трассы до деревни Шахницы 7 км, три года назад дорогу до Адвориц капитально отремонтировали, «а дальше ямы». В деревне Шахницы есть и постоянные жители, при этом, по словам женщины, «туда очень сложно добраться, если поедет Скорая помощь, то я не уверена, что она там кого-то спасёт». «Реальная скорость по деревне Шахницы – 5-10 км в час», - добавила она.

Заместитель губернатора Александр Кузнецов уточнил, что в 2014 году, действительно, отремонтировали только часть этой дороги, ещё около 4 км осталось. Капитальный ремонт запланирован только на 2019 год, ямочный - на этот.

Андрей Турчак поручил провести ямочный ремонт уже в мае-июне и вновь вернуться к этому участку в конце лета. Также, по просьбе заявительницы, вдоль дороги произведут обрезку кустарника.

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