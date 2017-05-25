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Экономика

В Пскове число магазинов на душу населения в 2,4 раза выше нормы

В Пскове по данным за 2016 год число магазинов на душу населения было в 2,4 раза выше нормы. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 83-й сессии Псковской городской Думы, об этом сегодня, 25 мая, сообщил в ходе своего отчета перед депутатами глава администрации города Игорь Калашников.

В целом, по его словам, в 2016 году объем потребительского рынка в Пскове составил 24 миллиарда рублей. В 2016 году в городе открылись 18 новых магазинов и 24 точки общественного питания. В результате на тысячу жителей приходятся 69 посадочных мест в общепите при норме – 40. При этом оборот общепита вырос по сравнению с 2015 годов на 5%.

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