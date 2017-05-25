С июня на псковской свалке смогут перерабатывать до 70% мусора

11:12, 25 мая 2017, ПАИ

Срок работы псковской городской свалки вновь продлен, на этот раз до 1 января 2018 года. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 83-й сессии Псковской городской Думы, об этом сегодня, 25 мая, сообщил глава администрации Пскова Игорь Калашников.

Отвечая на вопросы депутатов он признал, что свалка – это «жизненный вопрос для города». «Это, конечно, задача созданного областного оператора, но мы тоже должны что-то делать. Проблема в том, что мы не можем расположить её на территории города, хотя мы знаем такое место и могли бы быстро решить вопрос», - заявил Игорь Калаников.

«Мы сейчас купили очень дорогой барабан для переработки мусора, это позволит перерабатывать 70% мусора. Запустим его в июне», - добавил сити-менеджер, отметив, что в Пскове «одна из самых неплохих на Северо-западе линий по переработке отходов».

Игорь Калашников также сообщил, что в Пскове закуплены мощные мусоровозы сейчас идет изучение близлежащих районов, имеющих лицензии на размещение мусора.