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Экономика

С июня на псковской свалке смогут перерабатывать до 70% мусора

Срок работы псковской городской свалки вновь продлен, на этот раз до 1 января 2018 года. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 83-й сессии Псковской городской Думы, об этом сегодня, 25 мая, сообщил глава администрации Пскова Игорь Калашников.

Отвечая на вопросы депутатов он признал, что свалка – это «жизненный вопрос для города». «Это, конечно, задача созданного областного оператора, но мы тоже должны что-то делать. Проблема в том, что мы не можем расположить её на территории города, хотя мы знаем такое место и могли бы быстро решить вопрос», - заявил Игорь Калаников.

«Мы сейчас купили очень дорогой барабан для переработки мусора, это позволит перерабатывать 70% мусора. Запустим его в июне»,  - добавил сити-менеджер, отметив, что в Пскове «одна из самых неплохих на Северо-западе линий по переработке отходов».

Игорь Калашников также сообщил, что в Пскове закуплены мощные мусоровозы сейчас идет изучение близлежащих районов, имеющих лицензии на размещение мусора.

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