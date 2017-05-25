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Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля

«Всё будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля – в муниципальной, частной или в залоге у банка», - заявил глава администрации Пскова Игорь Калашников, отвечая на вопросы депутатов о судьбе стадиона «Электрон». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он сообщил сегодня, 25 мая, в ходе 83-й сессии Псковской городской Думы, на которой рассматривается его отчет о работе администрации в 2016 году.

«Если бы мы хотели что-то сделать для застройки стадиона – мы могли на это пойти. Но не пошли. Я считаю, что мы приняли правильное решение. Остались мы при том мнении, которое у нас есть. Мы ориентируемся и на мнение населения, что в городе мало и открытых, и закрытых стадионов», - заявил он.

По его информации, вопрос о собственности на земельный участок, на котором расположен стадион, сейчас оспаривается в суде. «Нам надо будет найти инвестора, самим и региону будет трудно поднять. Мы встречались в Питере с людьми, которые готовы поднять, но есть вопрос земли», - рассказал сити-менеджер.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил участие прокурора Пскова в том, что земля сохранена. 

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