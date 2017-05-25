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Общество

Дорога от Заполья до Плюссы будет отремонтирована летом 2017 года

Летом 2017 года будет капитально отремонтирована автомобильная дорога от деревни Заполье до Плюссы. Об этом заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак на приёме граждан 25 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. По вопросу проведения ремонта дороги к главе региона обратился житель Плюсского района Магомед Ахмедов.

Андрей Турчак рассказал, что недавно проезжал по данному участку и помнит, каким он был порядка 20 лет назад. «Поэтому не нужно ничего пояснять. Это не дорога, это направление», - отметил губернатор. Он сообщил, что 1,5 месяца назад были даны соответствующие поручения и принято решение о капитальном ремонте дороги.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов добавил, что капитальный ремонт будет проведена на участке протяженностью почти 20 км. Также он сказал, что необходимо держать на контроле ситуацию с лесовозами, которые ездят по этой дороге, «так как ее нужно не только сделать, но и сохранять».

Андрей Турчак попросил и. п. главы администрации Плюсского района Вячеслава Прокофьева взять данный вопрос на контроль вопрос.

Магомед Ахмедов также попросил содействия в ремонте дороги Плюсса – Струги Красные, которая также находится в плохом состоянии.

Губернатор заявил, что для оценки состояния дорожного покрытия на место выедут специалисты. Он предложил провести в этом году поддерживающие работы, а в 2018 включить участок в план ремонта.

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