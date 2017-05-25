Более тысячи пешеходов-нарушителей привлечены к ответственности в Пскове с начала года

11:38, 25 мая 2017, ПАИ

С начала 2017 года в Пскове более 1 тысячи пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в том числе переход проезжей части на красный сигнал сфетофора. Об этом сообщил начальник городского УГИБДД Владимир Папорт на пресс-конференции 25 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В. Папорт также сообщил, что отмечено снижение аварийности на дорогах Пскова на 20%, гибели людей в ДТП и количества аварий с участием несовершеннолетних— на 50%.

По его словам, за указанный период сотрудники ГИБДД выявили свыше 12,5 тысяч нарушений, остановили 250 водителей в нетрезвом состоянии, из них 43 уже привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение.