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Экономика

Депутаты утвердили отчёт об исполнении бюджета Пскова за 1-й квартал 2017 года

Псковская городская Дума утвердила отчёт об исполнении бюджета Пскова за 1-й квартал 2017 года, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 83-й сессии.

Ранее на заседании бюджетного комитета начальник городского финуправления Тамары Винт докладывала, что в 1-м квартале в бюджет Пскова поступило 839,2 млн рублей, или 23,1% от плановых назначений. Расходов в этот период профинансировано на  831,1 млн рублей, или 22% от плановых назначений. По сравнению с 1-м кварталом прошлого года в целом доходы увеличились на 14,1%, или на 103,9 млн рублей, расходы – на 17%, или на 122,3 млн рублей.

«У нас очень приличные цифры по доходу и расходу, - прокомментировал председатель комитета гордумы по бюджету, налогам и финансовому контролю Евгений Самуйлов. - Неплохие цифры по погашению кредиторской задолженности. Первый квартал у нас на самом деле, если можно так сказать, с плюсом».

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил коллегу, отметив, что такие результаты стали возможны, в том числе благодаря его работе.  

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