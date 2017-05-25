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Экономика

Сергей Перников провел совещание по развитию сельхозкооперации в Псковской области

24 мая в администрации Дедовичского района заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников провёл совещание по развитию сельскохозяйственной кооперации в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В совещании приняли участие заместитель руководителя департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства России Владимир Цой, начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николай Романов и представители крестьянско-фермерских хозяйств региона, ассоциации фермерских хозяйств Псковской области «Псковский фермер».

Открывая совещание, вице-губернатор отметил, что агропромышленный комплекс является ключевым сектором экономики Псковской области, и половина сельхозпродукции производится в личных подсобных хозяйствах. В целях сохранения социальной стабильности на селе и обеспечения экономического роста сельхозотрасли необходимо вовлекать в кооперационные отношения всех жителей села, а также сельхозорганизации с хорошей рентабельностью, которые создают новые рабочие места. Особое внимание замгубернатора обратил на разработанную Стратегию развития сельских территорий Псковской области, которая определяет развитие кооперации как основной принцип государственной политики региона в сфере сельского хозяйства.

На сегодняшний день на территории области зарегистрировались уже два сельскохозяйственных перерабатывающих кооператива: «Молочный двор» (Дедовичский район) и «Кипрей» (Псковский район). В 2017 году запланировано создание двух кооперативов в Локнянском районе (по переработке сельхозпродукции и мяса кроликов) и по одному в Бежаницком (по переработке и пакетированию молока), Себежском (по переработке плодовоовощной продукции) и Пушкиногорском (по переработке мясной продукции) районах.

В ходе совещания Владимир Цой и Николай Романов рассказали о поддержке кооперативов на селе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы. В частности, Министерство сельского хозяйства России реализует грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития их материально-технической базы и предоставляет субсидии на возмещение части затрат на эти цели.

О процессе создания кооперативов и планах развития рассказали представители уже созданных и создаваемых объединений: Анатолий Рузевич (Дедовичский район) и Анна Войченко (Псковский район), Андрей Вороненков (Печорский район) и Константин Соколов (Псковский район).

В завершение совещания участники обсудили проблемные вопросы в деятельности КФХ региона, включая предоставление и оформление земельных участков для ведения на них сельхозпроизводства, а также вопрос кредитования банковскими структурами региона. Сергей Перников поручил Николаю Романову проработать возможность предоставления земельных участков из фонда земель муниципальных образований, оформленные в счет невостребованных долей, и рассказал о механизме сбора информации о потребностях сельхозтоваропроизводителей региона.

Также участники совещания посетили площадки сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Молочный двор» в Дедовичском районе, где ознакомились с функционированием молокоприемного пункта, молочных ферм и стационарного кормоцеха.

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