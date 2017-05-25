0
09:17
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
13:12
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
09:21
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
08:08
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
17:37
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика
16:46
На трассе Петербург-Псков автобус попал в ДТП: пострадали 10 человек
14:46
В Псковское области 14-15 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности в отдельных районах
Еще новости
Происшествия

Трое злоумышленников в Палкинском районе похитили семь овец, бензопилу и дрель

В Палкинском районе задержаны трое подозреваемых  в хищении имущества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 23 и 24 мая в деревне Дворянкино Палкинского района неизвестные, взломав запоры сарая у дома совершили кражу семи овец. Также злоумышленники похитили имущество и из других надворных построек. Затем выставили оконную раму в доме и совершили кражу бензопилы, дрели и нескольких аккумуляторов, после чего скрылись. Причиненный ущерб устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых удалось установить. Ими оказались ранее судимые уроженцы Палкинского района 30, 19 и 18 лет. Похищенное изъято. Проводится расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
25 мая 2017
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
23 мая 2017
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
22 мая 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов 3
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
22 мая 2017
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика
18 мая 2017
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика 6
На трассе Петербург-Псков автобус попал в ДТП: пострадали 10 человек
14 мая 2017
На трассе Петербург-Псков автобус попал в ДТП: пострадали 10 человек
В Псковское области 14-15 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности в отдельных районах
14 мая 2017
В Псковское области 14-15 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности в отдельных районах
Великолукский ОМВД ведёт розыск досрочно освобожденного из мест лишения свободы
14 мая 2017
Великолукский ОМВД ведёт розыск досрочно освобожденного из мест лишения свободы

Идет загрузка...