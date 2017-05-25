Трое злоумышленников в Палкинском районе похитили семь овец, бензопилу и дрель

11:48, 25 мая 2017, ПАИ

В Палкинском районе задержаны трое подозреваемых в хищении имущества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 23 и 24 мая в деревне Дворянкино Палкинского района неизвестные, взломав запоры сарая у дома совершили кражу семи овец. Также злоумышленники похитили имущество и из других надворных построек. Затем выставили оконную раму в доме и совершили кражу бензопилы, дрели и нескольких аккумуляторов, после чего скрылись. Причиненный ущерб устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых удалось установить. Ими оказались ранее судимые уроженцы Палкинского района 30, 19 и 18 лет. Похищенное изъято. Проводится расследование.