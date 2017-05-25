Игорь Калашников о «поборах» в новой школе Пскова: Нам такие факты неизвестны

11:46, 25 мая 2017, ПАИ

«Вчера было озвучено, что собирают деньги на благоустройство пришкольной территории. Нам такие факты не были известны», - заявил глава администрации Пскова Игорь Калашников сегодня, 25 мая, отвечая на вопросы депутатов по итогам своего отчета на 83-й сессии Псковской городской Думы.

«Сейчас директор, то есть человек, который планируется директором, находится у [руководителя Управления образования Псковской области Александра] Седунова, который решает этот вопрос. После Седунова она придёт ко мне», - добавил Игорь Калашников.

Напомним, вчера, 24 мая, в ходе совещания с главами муниципалитетов области губернатор Андрей Турчак поручил Игорю Калашникову взять под личный контроль ситуацию вокруг новой городской школы в Борисовичах: «Чтобы никаких дополнительных поборов с родителей, которые устраивают детей в школу, не было!» По информации губернатора, у родителей собирают деньги «под какие-то будущие нужды, якобы на благоустройство территории». «Если эта информация подтвердится, то будут все вытекающие последствия», - заявил он, потребовав: «Надо собрать родителей и объяснить ситуацию, что мы поборами не занимаемся, а благоустройство территории и так ведется».