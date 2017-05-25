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За колоссальную помощь поблагодарил народных дружинников начальник городского ОГИБДД

Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт поблагодарил добровольные дружины за огромную колоссальную помощь. Об этом он заявил на пресс-конференции 25 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Папорт рассказал, что всего в Пскове с сотрудниками Госавтоинспекции работают 10 человек. По его словам, они помогают выявлять правонарушения, пытаются довести до людей, что нужно соблюдать правила ПДД. «Огромнейшие слова благодарности им», - добавил начальник городского ОГИБДД.

Он отметил, что среди дружинников етсь учителя, водители, студенты: «Фактически весь социальный блок можно затронуть из этих 10 человек». Владимир Папорт также добавил, потребность них ограничена возможностями администрации Пскова и дружиной, которая утверждена в городской Думе. «Пока увеличить численность возможности нету», - пояснил он.

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