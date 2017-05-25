За неправильную парковку с начала года в Пскове эвакуированы 338 машин

11:54, 25 мая 2017, ПАИ

С начала 2017 года в Пскове 338 автомобилей были эвакуированы и помещены на спецстоянку за неправильную парковку. Об этом сообщил начальник городского УГИБДД Владимир Папорт на пресс-конференции 25 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель ведомства отметил, что не допускать парковку на озеленненых территориях — задача Управления городского хозяйства, куда и передаются поступающие в Госавтоинспекцию многочисленные материалы о такого рода нарушениях. Владимир Папорт добавил, что по многим из них автомобилисты привлекаются к ответственности.

ГИБДД же, по его словам, принимает меры в отношении тех, кто паркуется под запрещающими знаками. В частности, за прошедший период под знаком «Остановка запрещена» были припаркованы 107 машин, на тротуарах — 51, водители привлечены к административной ответственности.

Владимир Папорт также рассказал, что экипажи ДПС неоднократно выезжали к секонд-хенду «Во!Ва!», строительному колледжу, где водители ставят машины на тротуар. Только 24 мая там выявили трех нарушителей.

Кроме того, начальник городского УГИБДД упомянул улицу Советской Армии, где обочина «заставлена с двух сторон» - таким образом паркуют свои машины военнослужащие. Он заверил, что вопрос обеспечения их парковочными местами будет рассмотрен и решен.

Что касается обращений псковичей по поводу неправильной парковки, то в основном фигурируют такие адреса, как: места для инвалидов возле торговых комплексов «Лента» и «Империал», Рижский проспект, 89 и 93, перекресток Рижского проспекта и улицы Балтийской. Звонки принимаются круглосуточно по телефонам 72-76-75 или 02, добавил В. Папорт.