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24 раза за неделю псковские сотрудники МЧС выезжали на места ДТП

С 17 по 24 мая пожарные и спасательные подразделения Псковской области 24 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых три человека погибли, 26 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В пяти случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период специалисты деблокировали одного погибшего. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам.

Один раз осуществлялась стабилизация транспортных средств и три раза – ликвидация вторичных факторов.

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