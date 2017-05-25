24 раза за неделю псковские сотрудники МЧС выезжали на места ДТП

18:35, 25 мая 2017, ПАИ

С 17 по 24 мая пожарные и спасательные подразделения Псковской области 24 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых три человека погибли, 26 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В пяти случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период специалисты деблокировали одного погибшего. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам.

Один раз осуществлялась стабилизация транспортных средств и три раза – ликвидация вторичных факторов.