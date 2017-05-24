Депутаты утвердили отчет сити-менеджера Пскова о работе в 2016 году

11:59, 25 мая 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы утвердили отчет главы администрации города Игоря Калашникова о работе в 2016 году. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 83-й сессии гордумы.

Игорь Калашников рассказал, что 2016 год в Пскове «прошёл в жёсткой экономии, но удалось сохранить социальную стабильность». Он поблагодарил депутатов гордумы и главы города Ивана Цецерского «за поддержку, за умение слушать и слышать».

Игорь Калашников отметил, что за отчетный период в бюджет города поступили доходы в сумме 4 млрд 368 млн рублей, что на 26% больше, чем в 2015 году, сообщили ПАИ в пресс-службе муниципалитета. Общий объем расходов бюджета города Пскова за прошлый год составил 4 млрд 372 млн рублей или 90,5% от утвержденных плановых назначений.

В прошлом году бюджет Пскова был сформирован по программному принципу на основе 14 муниципальных программ. В общем объеме расходов бюджета расходы на реализацию муниципальных программ составили 92,3% или 4 млрд 36 млн рублей. Основной удельный вес в общей сумме расходов занимают расходы на реализацию муниципальных программ, имеющих социальную направленность - 67,3% или 2 млрд 942 млн рублей и программ, направленных на развитие сфер жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства города - 21,7% или 948 млн рублей. «Все бюджетные обязательства выполнены в полном объеме», - подчеркнул Игорь Калашников.

В представленном отчете были отражены результаты работы администрации по обеспечению жизнедеятельности города в 2016 году во всех сферах. В частности, в сфере образования Игорь Калашников отметил, что в 2016 году был выполнен капитальный ремонт детского сада № 49, что позволило открыть 35 дополнительных мест для слабовидящих детей, создано 345 мест в группах кратковременного пребывания для детей от 2 до 3 лет. Начато строительство нового школьного комплекса на 1350 мест с современным и высокотехнологичным оборудованием. Результаты Единого государственного экзамена, сданного выпускниками школ города Пскова в 2016 году показали, что по 12-ти предметам из 14-ти псковские школьники имели показатели выше среднеобластных.

Говоря про сферу ЖКХ и строительства, глава администрации отметил, что в 2016 году были проведены конкурсные процедуры и начаты работы по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» (стоимость первой очереди строительных работ - 853 млн. рублей), сдан в эксплуатацию водозабор в микрорайоне «Псковкирпич», произведен ремонт котельных и замена теплосетей, отремонтирован мост 50-летия Октября, на основании предложений депутатов отремонтировано 35 дворовых территорий и 6 проездов к ним на сумму более 48 млн рублей.

В предыдущем году были заключены трехлетние муниципальные контракты по содержанию улично-дорожной сети (УДС) Пскова. «Предыдущие контракты на содержание дорог завершались 1 декабря, в связи с этим документация на проведение аукционов и заключение контрактов на очередные 3 года были размещены на сайте госзакупок в соответствии с Планом-графиком 28-31 октября. По результатам аукциона экономия для бюджета города составила более 51 миллиона рублей. Контрольные цифры на содержание УДС были доведены до города администрацией Псковской области, в дальнейшем утверждены областным и городским бюджетами без изменений. Таким образом, заключение контрактов не повлекло негативных последствий для бюджета города, заказчика и подрядчиков, а также позволило в планомерном режиме содержать улично-дорожную сеть города в надлежащем состоянии», подчеркнул Глава администрации Пскова.

Игорь Калашников обозначил задачи на 2017 год: реализация муниципальных программ, расселине 20 аварийных домов, подготовка к Ганзейским дня 2019 года, ремонт улично-дорожной сети.

Глава администрации выразил слова благодарности губернатору региона Андрею Турчаку, депутатскому корпусу Псковского областного собрания депутатов и гордумы Пскова и лично Главе города Ивану Цецерскому, а также сотрудникам Администрации города, руководителям предприятий и учреждений, представителям бизнес-сообщества, общественных организации за совместную работу.

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил Игоря Калашникова за детальный и объёмный доклад: «Нет сомнений, что много сделано».