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Общество

Порядка 10 автомобилей без глушителей ежедневно выявляют сотрудники ДПС в Пскове

Ежедневно инспекторы ДПС составляют от 7 до 10 протоколов на псковичей, управляющих транспортными средствами при наличии условий, при которых их эксплуатация запрещена (статья 12.5  КоАП РФ). Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт на пресс-конференции 25 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Папорт пояснил, что условия эксплуатации нарушают владельцы автомобилей, на которых не установлены прямоточные глушители . 

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