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Спорт

Псковские стражи порядка провели хоккейный турнир в Липецке

Псковские стражи порядка провели хоккейный турнир в Липецке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 сотрудников УМВД России по Псковской области приняла участие во всероссийских соревнованиях МВД России по хоккею с шайбой. Турнир прошел в Липецке.

В рамках соревнований псковичи провели игры с коллегами из Калужской, Нижегородской, Оренбургской областей и Удмурдской  Республики. По результатам встреч хоккейная команда псковских полицейских заняла седьмое место.

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