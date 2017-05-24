Псковские стражи порядка провели хоккейный турнир в Липецке
Псковские стражи порядка провели хоккейный турнир в Липецке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
14 сотрудников УМВД России по Псковской области приняла участие во всероссийских соревнованиях МВД России по хоккею с шайбой. Турнир прошел в Липецке.
В рамках соревнований псковичи провели игры с коллегами из Калужской, Нижегородской, Оренбургской областей и Удмурдской Республики. По результатам встреч хоккейная команда псковских полицейских заняла седьмое место.