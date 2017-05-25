Двухметровые выбоины нашла прокуратура на дороге Себеж — Сосновый Бор

17:39, 25 мая 2017, ПАИ

Прокуратура Себежского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований ГОСТа отдельные выбоины на 2-м километре дороги Себеж - Сосновый Бор превышают предельно допустимые значения и достигают до 1 м 70 см в длину, 2 м 10 см в ширину, 6 см в глубину.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес генерального директора ООО «Дорожно-строительная компания – Себеж» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В итоге состояние дорожного полотна было приведено в нормативное состояние.