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Общество

Двухметровые выбоины нашла прокуратура на дороге Себеж — Сосновый Бор

Прокуратура Себежского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований ГОСТа отдельные выбоины на 2-м километре дороги Себеж - Сосновый Бор превышают предельно допустимые значения и достигают до 1 м 70 см в длину, 2 м 10 см в ширину, 6 см в глубину.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес генерального директора ООО «Дорожно-строительная компания – Себеж» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В итоге состояние дорожного полотна было приведено в нормативное состояние.

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