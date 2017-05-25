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Общество

В Псковской области более 2,6 тысяч семей использовали средства материнского капитала на оплату образования детей

В Псковской области более 2,6 тысяч семей использовали средства материнского капитала на оплату образования детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

По данным отдела социальных выплат ОПФР, в регионе с начала действия программы 2604 семьи направили средства материнского (семейного) капитала на оплату образования детей на сумму 71,3 млн рублей.

Напомним, что направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг. Заявление о распоряжении материнским капиталом нужно подать в управление ПФР по месту жительства (пребывания) или фактического проживания.

В 2017 году направлений для использования материнского капитала остаётся четыре: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

За 10 лет действия программы материнского капитала в Псковской области выдано 31692 сертификата, из них 799 в 2017 году. Благодаря средствам МСК жилищные условия улучшили 18 140 псковских семей.

Из них 9515 семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 8625 семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. Помимо этого органы ПФР области приняли 2604 заявок на обучение детей и 16 заявок на перевод средств на накопительную пенсию мамы.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.

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