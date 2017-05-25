Прокуратура отстояла право псковской сироты на жилье

12:22, 25 мая 2017, ПАИ

Жилищная комиссия Псковской области неправомерно отказала женщине во включении ее в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Отказ был мотивирован тем, что она своевременно, до достижения 23 лет, не обратилась в органы опеки и попечительства с заявлением об обеспечении ее жилым помещением как лица из числа детей-сирот.

Решением Псковского городского суда прокурору было отказано в удовлетворении исковых требований о признании за женщиной права на жилье по договору специализированного найма. Однако, не согласившись с таким решением, прокурор внес апелляционное представление.

В ходе дополнительно проведенной проверки были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что заявительница обращалась за разрешением своего жилищного вопроса до достижения ею возраста 23 лет.

В связи с этим зампрокурора области внес в адрес начальника Главного государственного управления социальной защиты населения представление, в котором поставил вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Псковский областной суд в полном объеме согласился с доводами апелляционного представления прокурора и отменил решение городского суда. За женщиной признано право на обеспечение ее жилым помещением как лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Управление соцзащиты населения региона обязано включить ее в список лиц, подлежащих обеспечению жильем.