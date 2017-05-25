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Общество

Владимир Папорт: Улицы Пскова не прощают ошибок

«Улицы Пскова не прощают ошибок», - заявил на пресс-конференции 25 мая Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Он также обратился к родителям с просьбой провести с детьми, особенно с теми, кто катается на велосипедах, воспитательные беседы. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, начальник ОГИБДД добавил, что каждое второе ДТП в городе оформляется по европротоколу. «Просьба к горожанам - делать в таком случае как можно больше фотографий. Они помогут вам в случае отказе страховой оформить необходимые бумаги для госинспекции», - уточнил он.

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