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Покупка мёда обернулась для великолуской пенсионерки пропажей 30 тысяч рублей

В Великих Луках полицейские устанавливают личность гражданки, подозреваемой в краже денег у пожилой женщины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках в квартиру дома на проспекте Гагарина к пенсионерке под предлогом продажи меда зашла незнакомка. Она сумела отвлечь внимание хозяйки и, воспользовавшись моментом, совершила у нее кражу 30 тысяч рублей, а затем ушла. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По имеющимся сведениям, подозреваемой на вид 30 лет, волосы светлые. На ней были черные брюки и кофта со стразами. Всех, кто располагает информацией об этой гражданке, просят оказать содействие полиции и позвонить по телефону 02.

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