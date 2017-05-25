До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 26 мая

12:52, 25 мая 2017, ПАИ

26 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днем – от +16 до +21.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.