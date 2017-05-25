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Общество

На обязательные работы отправили псковского военнослужащего за езду в нетрезвом виде

В Пскове осудили военнослужащего на нарушение правил дорожного движения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части № 29760 рядовому Александру Золотову.

По данным следствия, 11 ноября 2016 года военнослужащий, будучи подвергнутым 17 мая 2016 года административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, в нарушение пункта 2.7 ПДД РФ вновь сел за руль и управлял автомобилем марки ВАЗ 21093, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в преступлении и, учитывая, что подсудимый признал свою вину, назначил наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на срок 2 года.

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