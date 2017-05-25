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Общество

Заключены госконтракты на реконструкцию дорог в четырех районах Псковской области

Государственное предприятие «Псковавтодор» заключило госконтракты на работы по реконструкции автомобильных дорог в Порховском, Пушкиногорском, Великолукском и Дновском районах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет региона по транспорту.

Финансирование работ ведется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 годы».

Общая стоимость четырех контрактов составила порядка 612 млн рублей. Ввод объектов намечен на ноябрь текущего года.

Напомним, что реконструкцию проведут на участках автомобильных дорог Шемякино - Деменино (Порховский район), Пушкинские Горы — Бирюли с подъездом в деревню Крылово (Пушкиногорский район), Степанково - Крутовраг (Великолукский район) и Искра - Заклинье (Дновский район). Общая протяженность составляет 31 км.

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