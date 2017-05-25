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Общество

2 года условного срока получил псковский матрос за самоволки

В Пскове за самовольное оставление части осужден военнослужащий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе военного следственного отдела по Псковскому гарнизону Следственного комитета РФ, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части № 06017 матросу Кириллу Шанину, который признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 337 УК РФ и частью 4 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление воинской части).

По данным следствия, военнослужащий, желая временно отдохнуть от военной службы, без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств несколько раз в течение 2016 года не являлся к установленному регламентом служебного времени сроку на службу, проживал в городе Острове Псковской области и в поселке Евпатория Республики Крым, проводя время по своему усмотрению.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в преступлении и, учитывая, что подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

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