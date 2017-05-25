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Общество

Председатели комитетов Псковской гордумы отчитались о работе и назвали прогульщиков

25 мая на 83-й сессии Псковской городской Думы депутаты утвердили отчёты думских комитетов и комиссии о работе в период с 16 мая 2016 года по 15 мая 2017 года.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, первым с докладом выступил председатель комитента гордумы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Сергей Гаврилов. Он сообщил, что все члены комитета регулярно посещали заседания, кроме Сергея Барабанова, который появлялся там крайне редко. В целом за год на заседаниях были рассмотрены 110 вопросов.

Что касается работы комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю, то его руководитель Евгений Самуйлов сообщил: прошли 15 заседаний, рассмотрены 115 вопросов. Среди наиболее важных он назвал принятие бюджета в оперативные сроки, внесение изменений в связи с этим в бюджетный процесс, а также выделил инициативу комитета о «налоговых каникулах» на 2017 и 2018 годы для садоводческих товариществ. «Комитет работал напряжённо, рассмотрен большой объём информации, большое количество документов», - подчеркнул Евгений Самуйлов.   

Комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности, как доложил его председатель Константин Болотин,  провёл 13 заседаний, основными вопросами были о передаче муниципального имущества, о плане приватизации, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. «У нас 6 депутатов, на всех заседаниях кворум состоялся», - заверил коллег Константин Болотин.

По словам Валерия Лесникова, возглавляемый им Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления за отчётный период провёл 14 заседаний, на которых главными вопросами были внесение поправок в бюджет, изменение принципа избрания депутатского корпуса.  

Глава Пскова Иван Цецерский поинтересовался посещаемостью заседаний комитета. «У нас 4 депутата входят в комитет. Явка не подвела ни разу», - заверил Валерий Лесников.

13 заседаний, на которых был рассмотрен 51 вопрос, провёл Комитет гордумы по социальным вопросам и молодёжной политике. «В комитете у нас 10 депутатов, все заседания были проведены, кворум был», - отчиталась председатель Любовь Николаева.

Руководитель Комитета гордумы по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению Игорь Сиротин сообщил, что его комитет проработать без малого год, за этот период провели 13 заседаний, на которых были рассмотрены 13 вопросов, в том числе о согласовании схемы праздничного пространства на Ганзе в Пскове в 2019 году, о согласовании символики Ганзы, о  создании МАИ «Дирекция по подготовке и проведению массовых мероприятий». «В комитет входят 4 человека. за год всего один человек пропустил одно заседание», - доложил Игорь Сиротин.

«На самом деле серьёзная работа была проведена», - прокомментировал отчёт Иван Цецерский.

Четырежды за год собиралась комиссия по депутатской этике под председательством Валерия Петрова. «Вопросы в рамках полномочий рассмотрены. В этих четырех заседаниях участвовали все члены комиссии», - сказал он. «Ставлю комиссию в пример: явка 100% на всех заседаниях», - заявил глава Пскова.

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